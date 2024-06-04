Подросток избил работника магазина, а затем молодого петрозаводчанина

Полицейские схватили юношу, напавшему на двух человек на Ключевой.

На улице Антонова подозреваемый нанес телесные повреждения сотруднику магазина и сбежал из торговой точки с похищенным товаром. Через несколько часов от его рук пострадал 18-летний парень. У него подросток украл электронную сигарету.

В отношении юного злоумышленника завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann