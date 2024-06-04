Три девушки подрались в кафе Петрозаводска, одну увезли на «скорой»

Молодые девушки устроили разборки в кафе Петрозаводска. На место ЧП вызывали силовиков и «скорую помощь».

В кафе приехали росгвардейцы, к ним подошла девушка и сказала, что стала участницей конфликта.

У девушки произошла словесная перепалка с компанией отдыхающих, которая переросла в драку. В драке участвовали три девушки. Они хватали друг друга за волосы, пинали, били кулаками. В итоге одной из пострадавших потребовалась помощь медиков. Девушку госпитализировали с ушибами лицевой области.

Информацию о произошедшем передали полиции. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что инициатора драки задержали и доставили в отделение полиции. // фото unsplash.com/ Michal Parzuchowski