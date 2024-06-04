Лишенный прав пьяный водитель устроил ДТП на кольце в Петрозаводске

В Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии на Лесном проспекте в Петрозаводске. В этом ДТП пострадал один человек.

Напомним, утром 3 июня легковой автомобиль оказался на газоне на верхнем Чапаевском кольце.

Оказалось, что 25-летний водитель Mazda не справился с управлением, машина влетела в ЛЭП. 37-летнего пассажира автомобиля госпитализировали после случившегося.

Что касается водителя, то в ГАИ сообщили, что житель Олонецкого района находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вдобавок молодой человек был лишен водительских прав. Иномарка не была зарегистрирована в установленном порядке, полиса ОСАГО не было. На него составили административные материалы за нарушения ПДД. // фото пресс-служба Госавтоинспекции города