26 июня 2023, 10:33
Происшествия

Подозреваемого в совершении преступления ищут в Петрозаводске

Полиция просит помочь в розыске причастного к хищению мужчины

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Михаила Николаевича Крынца. Мужчина 1973 года рождения скрывается от следствия, сообщили в МВД Карелии.

Этого человека подозревают в совершении хищения.

Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 953 533 36 55, 8 920 017 60 45. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии

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новости Карелии
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хищение