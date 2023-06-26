Подозреваемого в совершении преступления ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Михаила Николаевича Крынца. Мужчина 1973 года рождения скрывается от следствия, сообщили в МВД Карелии.

Этого человека подозревают в совершении хищения.

Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 953 533 36 55, 8 920 017 60 45. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии