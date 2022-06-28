Подъезд к пропускному пункту «Суоперя» в ожидании капремонта

В Упрдор «Кола» приступили к разработке проекта по капитальному ремонту двух участков автоподъезда к пропускному пункту «Суоперя» общей протяженностью 40 км: с 65 по 105-й км, сообщили в пресс-службе организации. Документы будут готовы к реализации к концу 2023 года.

«Проект предусмотрит не только обновление основания и дорожной одежды с последующей укладкой асфальтового покрытия, но и устройство водоотвода, установку дорожных знаков, обустройство остановочных площадок общественного транспорта, нанесение разметки»,

- рассказали специалисты.

Кроме того, в населенных пунктах, через которые проходит дорога - деревне Кокксосалма, поселках Пяозерский и Софпорог, предполагается устройство современных систем освещения, тротуаров и автобусных остановок.

Дорожники также отметили, что трасса перешла в их ведение год назад, и на момент смены собственника нормативному состоянию соответствовало менее 1% от 157 км дороги. А 10 из 13 мостов, входящих в ее состав, деревянные. Уже выполнен ремонт переправ через реки Писта, Кушайоки и ручьи на 51-м и 155-м км. Также до конца лета планируют отремонтировать мост на 96-м км. Фото: скрин с Яндекс.Карты.