02 мая 2021, 10:53
Почти двести любителей бега вышли на «Километр здоровья»
Спортсмены бежали в Петрозаводске по проспекту Карла Маркса
В столице Карелии прошел традиционный фестиваль городского бега «Километр здоровья», сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».
Мероприятие для любителей спорта и активного образа жизни проходит в столице Карелии в первые дни каждого месяца.
В Праздник Весны и Труда фестиваль собрал почти 200 участников. Спортсменам предлагались дистанции в 500 и 1000 метров. Маршрут забега пролегал по проспекту Карла Маркса, так как на стадионе «Юность» ведутся ремонтные работы.
Фестиваль городского бега существует с марта 2019 года. Главным организатором соревнований выступает спортивная школа олимпийского резерва № 3. // Фото: vk.com