Почти двести любителей бега вышли на «Километр здоровья»

В столице Карелии прошел традиционный фестиваль городского бега «Километр здоровья», сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Мероприятие для любителей спорта и активного образа жизни проходит в столице Карелии в первые дни каждого месяца.

В Праздник Весны и Труда фестиваль собрал почти 200 участников. Спортсменам предлагались дистанции в 500 и 1000 метров. Маршрут забега пролегал по проспекту Карла Маркса, так как на стадионе «Юность» ведутся ремонтные работы.

Фестиваль городского бега существует с марта 2019 года. Главным организатором соревнований выступает спортивная школа олимпийского резерва № 3. // Фото: vk.com