Почти 200 нарушений при уборке от снега и льда выявили в Петрозаводске
В марте специалисты «Службы заказчика» проверили, как управляющие организации содержат 512 многоквартирных домов. Они обнаружили 246 нарушений, сообщили в мэрии.
Главным образом нарушения касаются уборки снега, посыпки пешеходной инфраструктуры и очистки кровель. Управляющим организациям указали на необходимость усилить борьбу со скользкостью на тротуарах, ледяными образованиями на козырьках и крышах.
Более 70 нарушений касаются содержания систем водо- и электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.
В адрес управляющих организаций направили уведомления о необходимости оперативно устранить выявленные нарушения. Если они этого не сделают, то подвергнутся административной ответственности. // Фото: fcleaning.ru