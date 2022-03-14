19 педагогов будут бороться за звание лучшего в образовании

Конкурс «Педагог года-2022» стартовал в Петрозаводске. За звание лучшего в своей области поборются 19 специалистов городской системы образования, сообщили в Центре развития образования.

Профессиональное состязание пройдет по четырем направлениями: «учитель», «воспитатель», «специалист в области воспитания» и «специалист в области сопровождения». Конкурсные испытания начались в понедельник.

Победитель прошлого сезона Татьяна Цыплухина отметила большую роль подобных проектов в профессиональной деятельности педагога и пожелала удачи коллегам. (фото vk.com)