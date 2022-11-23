Почта России и ФЭО проработают логистику опасных отходов

Почта России и Федеральный экологический оператор (ФЭО) планируют совместно разработать оптимальную систему перевозки отходов I и II классов опасности, например, батареек или аккумуляторов, до мест утилизации, накопления или размещения.

Соглашение об этом стороны заключили на полях Международного форума «Атомэкспо». Подписи под документом поставили и.о. генерального директора ФЭО Максим Погодин и заместитель генерального директора Почты России по логистике Сергей Сергушев.

Почта не только обладает уникальным экспертным опытом в доставке грузов и отправлений в любую точку страны. Мы также работаем над повышением экологичности бизнес-процессов: переводим автопарк на природный газ, тестируем и внедряем электротранспорт, цифровизуем бумажный документооборот. Одна из ключевых задач любой крупной компании – снизить негативное воздействие на окружающую среду. Благодаря сотрудничеству с ФЭО мы сможем поучаствовать в важной экологической инициативе,

– отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Сергей Сергушев.

С момента начала работы цифровой платформы ФГИС ОПВК мы видим дефицит транспортных компаний, соответствующих всем требованиям по перевозке опасных грузов. Уверен, что огромный опыт и уникальная логистическая инфраструктура Почты России могут быть успешно использованы, в том числе, для транспортирования опасных отходов. Основная задача ФЭО – чтобы груз был доставлен до объекта переработки безопасно, в срок и по оптимальному маршруту. Минимизация затрат – основа для дальнейшей возможности корректировки тарифов в сторону уменьшения,

– подчеркнул Максим Погодин.

Почта и Федеральный экологический оператор назначат кураторов, ответственных за синхронизацию работы компаний по ряду направлений. Например, партнеры планируют составить перечень оптимальных маршрутов и необходимой инфраструктуры, обеспечивающей эффективное обращение с отходами I и II классов.