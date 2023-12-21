По временному мосту через Шую в Суоярвском районе запустили движение

Аварийный мост через Шую в Суоярвском районе разберут. Рабочие демонтируют асфальтобетонное покрытие и перила. Пока же движение организовано по временному деревянному сооружению.

Обновленный мост станет шире. После реконструкции его ширина увеличится до 10,9 м, длина – до 83,61 метров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы идут и на двух других переправах. В Питкярантском районе на четверть выполнена реконструкция путепровода через пути на подъезде к поселку Импилахти. В Олонецком районе реконструируют мост дороге «Олонец - Питкяранта - Леппясилта» через реку Верхняя Седокса. Выполнено более 70 % работ. Мост будет иметь арочную конструкцию, длина его увеличится на 1,9 метра – до 39 погонных метров. Планируют также обустроить линию наружного освещения.

По сообщению карельского минтранса, завершить работы по трем мостам планируют летом 2024 года. // фото предоставлено пресс-службой главы РК