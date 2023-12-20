20 декабря 2023, 19:16
Две улицы на Кукковке и Древлянке собираются убирать от снега ночью
Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки при парковке
Снегоуборочные работы запланированы на нескольких улицах Петрозаводска в ночь на четверг.
Уборку будут наводить по четным сторонам улиц Ровио и Древлянка.
Госавтоинспекция призвала автомобилистов смотреть на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (временные и постоянные), на информационные таблички под знаками.
Припаркованные с нарушениями машины, мешающие снегоуборочной технике, увезет эвакуатор. // фото «Петрозаводск говорит»