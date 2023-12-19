Снегоуборочная техника будет работать в Петрозаводске сегодня ночью

Сегодня ночью в нескольких районах столицы Карелии планируется уборка снега.

Автомобилистов призвали внимательно смотреть на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку (как временные, так и постоянные), информационные таблички под знаками.

Автомобили, которые припаркованы с нарушениями, мешают работе снегоуборочной техники, увезет эвакуатор. Об этом сегодня предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Техника будет работать ночью на улицах Дзержинского; Горького; Свердлова; Фролова; Питкяранской и на Октябрьском проспекте. // фото «Петрозаводск говорит»