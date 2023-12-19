19 декабря 2023, 19:15
Снегоуборочная техника будет работать в Петрозаводске сегодня ночью
На некоторых улицах лучше не оставлять свои автомобили
Сегодня ночью в нескольких районах столицы Карелии планируется уборка снега.
Автомобилистов призвали внимательно смотреть на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку (как временные, так и постоянные), информационные таблички под знаками.
Автомобили, которые припаркованы с нарушениями, мешают работе снегоуборочной техники, увезет эвакуатор. Об этом сегодня предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Техника будет работать ночью на улицах Дзержинского; Горького; Свердлова; Фролова; Питкяранской и на Октябрьском проспекте. // фото «Петрозаводск говорит»