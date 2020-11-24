Пневмония унесла жизнь пенсионера в Карелии

За последние сутки в больницы Карелии доставлены 36 человек с пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

23 ноября в республике скончался еще один пациент с пневмонией. Это мужчина 1939 года рождения, имевший проблемы с сердечно-сосудистой системой. Коронавируса у него не было.

С начала апреля в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 2423 человека. Болезнь унесла жизни 91 пациента.

В оперштабе напомнили, что все пациенты неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото mk.ru