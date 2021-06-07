ПМЭФ помог привлечь в Карелию 236 миллиардов рублей

Участие Карелии в Петербургском международном экономическом форуме оказалось достаточно эффективным. Как сообщает правительство республики, на площадке заключено 15 соглашений, меморандумов, протоколов с привлечением в республику дополнительных инвестиций на сумму 236 млрд рублей.

«Это хорошая сумма, и самое главное – это все реальные проекты», -

оценил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, средства будут вложены в экономику региона в ближайшие годы. Форум помог наладить экономические связи с промышленными предприятиями, государственными и частными компаниями. Как подчеркнул Парфенчиков, все они важны для дальнейшего развития промышленности республики по отдельным отраслям.

Один из наиболее значимых – проект Сегежского ЦБК, который предполагает создание в республике биотехнологического комплекса на основе лучших технологий в сфере целлюлозно-бумажного производства. В рамках соглашений с собственниками Кондопожского ЦБК и Питкярантского целлюлозного завода планируется модернизация производств и увеличение объемов выпускаемой продукции.

Появились перспективы поддержки научных исследований и технологических разработок малых предприятий Карелии. Это предусмотрено заключенным соглашением с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. (фото: karelia.ru)