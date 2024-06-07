ПМЭФ - 2024. Новые суда на ОССЗ будут красить роботы

6 июня на полях Петербургского международного экономического форума Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко планы по развитию Онежского судостроительно-судоремонтного завода, где сегодня идет строительство первой в России цифровой верфи. Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на оказание содействия предприятию в реализации второй очереди проекта глубокой модернизации производственных мощностей. На эти цели в соответствии с распоряжением Председателя Правительства России Михаила Мишустина из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей.



Средства планируется направить на реконструкцию гидротехнических сооружений и оборудование промышленных площадей. В частности, на заводе построят производственное здание общей площадью почти 3 тыс кв метров, где оборудуют роботизированный цех малярных работ для покраски судов. Также будут установлены механизмы для спуска судов повышенного ледового класса.

В ближайшие месяцы мы подойдем к завершению создания цифровой верфи. И очередное судно заложим уже на цифровом стапеле. С новыми технологиями готовы участвовать в проектах по строительству судов различного класса,

- сообщил Артур Парфенчиков.

Реализация инвестпроекта по модернизации производства позволит предприятию в 2,5 раза увеличить выпуск судов. Доля Онежского судостроительного-судоремонтного завода в региональном валовом продукте Карелии должна вырасти с 0,6% до 5,5%.



На встрече Глава республики Артур Парфенчиков и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко также обсудили вопрос создания морского глубоководного порта в Беломорске. Для проработки вопроса будет создана рабочая группа, которая уже в июне начнёт работу.