07 июня 2024, 09:49
Экономика

ПМЭФ - 2024. Новые суда на ОССЗ будут красить роботы

Роботизированный цех малярных работ для покраски судов оборудуют в рамках второго этапа модернизации предприятия

6 июня на полях Петербургского международного экономического форума Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил  с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко планы по развитию Онежского судостроительно-судоремонтного завода,  где сегодня идет строительство первой в России цифровой верфи. Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на оказание содействия предприятию в реализации второй очереди проекта глубокой модернизации производственных мощностей.  На эти цели  в соответствии с распоряжением Председателя Правительства России Михаила Мишустина из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей.

Средства планируется направить на реконструкцию гидротехнических сооружений и оборудование промышленных площадей. В частности, на заводе построят производственное здание общей площадью почти 3 тыс кв метров, где оборудуют роботизированный цех малярных работ для покраски судов. Также будут установлены механизмы для спуска судов повышенного ледового класса.

В ближайшие месяцы мы подойдем к завершению создания цифровой верфи. И очередное  судно заложим уже на цифровом  стапеле. С новыми технологиями готовы участвовать в проектах по строительству судов различного класса,

  - сообщил Артур  Парфенчиков.

Реализация инвестпроекта по модернизации производства позволит предприятию в 2,5 раза увеличить выпуск судов. Доля Онежского судостроительного-судоремонтного завода в региональном валовом продукте Карелии должна вырасти с 0,6% до 5,5%.

На встрече Глава республики Артур Парфенчиков и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко также обсудили вопрос создания морского глубоководного порта в  Беломорске.  Для проработки вопроса будет создана рабочая группа, которая уже в июне начнёт работу.

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Метки: 
Онежский судостроительно-судоремонтный завод
артур парфенчиков
модернизация завода
цифровая верфь
ОССЗ
ПМЭФ-2024