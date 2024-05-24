Певица в Карелии решила стать инвестором и потеряла миллион рублей

Хоровая исполнительница в Петрозаводске стала жертвой мошенников. Они выманили у 45-летней женщины больше миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка оставила свои контакты на сайте, где обещали заработок на инвестициях. Ей позвонил якобы сотрудник фондовой биржи и объяснил, как нужно делать вложения через приложение.

Петрозаводчанка переводила деньги по номерам телефонов, которые ей продиктовал куратор. Кроме своих сбережений они стала вкладывать заемные средства – взяла несколько кредитов.

Но в какой-то момент женщина осознала, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Общий ущерб превысил 1 030 000 рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. // фото: pixabay.com