Водитель в Петрозаводске едва не сбил подростка на «зебре»

На Лососинском шоссе в Петрозаводске водитель чуть не сбил подростка. Тот шел по пешеходному переходу и внезапно остановился. Видео опасной ситуации опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В кадре видно, что юноша сначала вышел на дорогу, но потом резко встал на «зебре» - прямо перед автомобилем. Водитель успел перестроиться, поэтому пешеход не пострадал.

- Если и дальше будет так смело выходить на переход, то он в опасности. Водитель явно хотел проехать за ним, но он вдруг встал,

- написали в комментариях.

Впрочем, другие петрозаводчане предположили, что подросток просто испугался. Он увидел, что автомобиль не тормозит, и встал. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте