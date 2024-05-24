24 мая 2024, 10:14
Водитель в Петрозаводске едва не сбил подростка на «зебре»
Юноша задумался на пешеходном переходе и едва не стал жертвой ДТП
На Лососинском шоссе в Петрозаводске водитель чуть не сбил подростка. Тот шел по пешеходному переходу и внезапно остановился. Видео опасной ситуации опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
В кадре видно, что юноша сначала вышел на дорогу, но потом резко встал на «зебре» - прямо перед автомобилем. Водитель успел перестроиться, поэтому пешеход не пострадал.
- Если и дальше будет так смело выходить на переход, то он в опасности. Водитель явно хотел проехать за ним, но он вдруг встал,
- написали в комментариях.
Впрочем, другие петрозаводчане предположили, что подросток просто испугался. Он увидел, что автомобиль не тормозит, и встал. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте