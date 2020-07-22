Петрозаводский пенсионер похитил с карты приятеля крупную сумму денег

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 52-летнего гражданина, который сообщил, что у него пропала кредитная карта, а впоследствии со счета исчезла крупная сумма, сообщает МВД по РК.

Как выяснилось, пропажу заявитель обнаружил после того, как отдохнул с приятелями в сауне. События того дня он помнил смутно, но точно знал, что давал банковскую карту приятелю, чтобы тот рассчитался за услуги.

Полицейские установили местонахождение 63-летнего подозреваемого. Оказалось, что мужчина воспользовался удобной ситуацией и не вернул карту чрезмерно выпившему владельцу. Вместо этого он снял с нее около 100 000 рублей и несколько дней ни в чем себе не отказывал.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.