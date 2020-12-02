Петрозаводский аэропорт не готов к новой схеме воздушного движения

Авиакомпания «Победа» отменила до конца декабря 110 рейсов (30% рейсов) в семь российских городов — Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас (Ингушетия), Петрозаводск и Ярославль, сообщает РБК.



Это следует из системы бронирования авиабилетов лоукостера и сезонного расписания полетов, опубликованного на официальных сайтах аэропортов. Источник в «Победе» подтвердил точность подсчетов.

По аэропортам этих семи городов в маршрутной сетке «Победы» к моменту ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России (начинает действовать с 3 декабря) поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию из-за «нарушения российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок», говорилось в обращении летного директора «Победы» Дениса Петрикова к пилотам.

Зачем нужна новая система полетов

В ночь с 2 на 3 декабря вводится новая структура воздушного пространства в европейской части России. Она охватывает 49 аэродромов, 242 новых участка воздушных трасс, полностью меняет воздушную навигацию — маршруты вылета и прилета, точки входа и выхода, буквенные обозначения и т.д. С вводом новой структуры движения самолетов загруженность авиадиспетчеров должна сократиться примерно на 50%, задержки самолетов при маневрировании перед заходом на посадку в аэропорты уменьшатся более чем на 70%, сообщала Росавиация. Но десятки аэропортов оказались не готовы к вводу этой системы.

«Победа» решила не отменять все рейсы в семь российских городов благодаря включению в состав летных экипажей пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты в аэропортах, по которым не обновлены данные, «вслепую», т.е. по указаниям диспетчеров и бумажным картам. Но частичной отмены рейсов было не избежать, потому что число таких полетов ограничено количеством инструкторов в штате лоукостера, говорил РБК источник в компании.

Фото с сайта РБК