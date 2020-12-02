Судебный пристав-исполнитель помог ребенку-сироте получить квартиру

Судебным приставам Питкярантского района на исполнение поступил документ о предоставлении жилья детям-сиротам, сообщает УФССП Карелии.

По решению суда, администрация Питкярантского муниципального района должна была предоставить гражданину П. благоустроенное жилое помещение вне очереди.

Пристав вручил представителю администрации постановление о возбуждении исполнительного производства. Администрация, в свою очередь, предоставила приставу доказательства подготовки необходимого пакета документов для передачи квартиры взыскателю.

22 сентября текущего года с взыскателем подписан договор о найме жилья и вручены ключи от квартиры. Исполнительное производство окончено исполнением.

Фото с сайта УФССП по Карелии