02 декабря 2020, 21:32
Общество

Судебный пристав-исполнитель помог ребенку-сироте получить квартиру

По решению суда администрация должна была предоставить П. благоустроенное жилое помещение вне очереди

Судебным приставам Питкярантского района на исполнение поступил документ о предоставлении жилья детям-сиротам, сообщает УФССП Карелии.

По решению суда, администрация Питкярантского муниципального района должна была предоставить гражданину П. благоустроенное жилое помещение вне очереди.

Пристав вручил представителю администрации постановление о возбуждении исполнительного производства. Администрация, в свою очередь, предоставила приставу доказательства подготовки необходимого пакета документов для передачи квартиры взыскателю.

22 сентября текущего года с взыскателем подписан договор о найме жилья и вручены ключи от квартиры. Исполнительное производство окончено исполнением.

Фото с сайта УФССП по Карелии

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Карелия
Питкяранта
Питкярантский район
УФССП России по Республике Карелия
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дети-сироты