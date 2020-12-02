Около 6 тысяч осужденных прошли геномную регистрацию в Карелии

В исправительных учреждениях Карелии геномную регистрацию прошли 5924 осужденных, из них в 2020 году – 483, сообщает УФСИН Карелии.

Процедура проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 11.10.2011 № 828 «Об утверждении Положения о порядке проведения обязательной государственной геномной регистрации лиц, осуждённых и отбывающих наказание в виде лишения свободы».

Обязательной регистрации подлежат осуждённые, отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В первоочередном порядке данная процедура проводится в отношении лиц, которым в скором времени предстоит освобождение из мест лишения свободы. Полученные образцы крови направляются для исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем результаты заносятся в федеральные базы данных ГИ.

Информационный массив ФБДГИ со сведениями о ДНК лица используются для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также выявления и установления лиц их совершивших, а также розыска лиц, пропавших без вести.

Фото из группы УФСИН России по Республике Карелия