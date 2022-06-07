Петрозаводский 9-классник стал призером всероссийской олимпиады

Учащийся 9 класса гимназии № 17 Петрозаводска стал призером всероссийской олимпиады «Высшая проба». Илья Хаймин участвовал в ней по направлениям «право» и «история мировых цивилизаций», сообщили в пресс-службе мэрии.

Испытания были как теоретическими, так и практическими, участники решали очень сложные задачи. Илья успешно справился с ними и получил медали с дипломами призера III степени. Награждение прошло в Москве 4 июня.

Высокий результат позволит юному петрозаводчанину участвовать в следующем году сразу во втором этапе олимпиады. // Фото: администрация Петрозаводска