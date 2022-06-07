Жителей Петрозаводска пригласили на выставку бездомных животных

Ежегодная выставка-пристройство «лапки» пройдет в Петрозаводске 25 июня. В День города ее проведет благотворительный фонд «Рекс», сообщили в организации.

На мероприятии представят кошек и собак, которых курирует фонд. Любое животное можно будет взять домой, на что и надеются сотрудники «Рекса». Они просят запланировать встречу с подопечными и ждут горожан на выставке.

Она состоится с 11 до 18 часов в арт-пространстве Agriculture. Гостей ожидает знакомство с питомцами и розыгрыш подарков. // Фото: «Рекс»/ВКонтакте