Остров в Карелии останется без света, а город – без воды

Электричества не будет с 8 июня на одном из островов и в деревне в Питкярантском районе. В самой Питкяранте в среду на час отключат воду, сообщили в администрации муниципального района.

Света в домах жителей острова Лункулансаари и деревни Каркку не будет с 8 по 10 июня. Причина отключения – плановые ремонтные работы. Электричество не станут подавать с 22600 до 07:00.

С 17:00 8 июня в Питкяранте на один час отключат водоснабжение. Жителей попросили сделать запас воды. // Фото: Nick Roberts/www.pexels.com