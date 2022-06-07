07 июня 2022, 18:47
Самые веселые люди России живут в Киндасово
Светлана Хребтова рассказала о предстоящем сельском празднике
Киндасовскому мужику медведь голову откусил, а он без головы к жене вернулся. Не верите? И правильно делаете! Эту байку с бородой привезла нам из старинной карельской деревни Светлана Хребтова.
Благодаря проекту, которым она руководит, о местном юморе узнали не только жители Карелии. Название проекта говорит само за себя – «Киндасово – самая веселая деревня России».
А еще в деревне восстанавливают уникальную мельницу на плоту и готовятся к традиционному фестивалю сельского юмора 19 июня.
Почему на празднике будет очень много каши и киселя, и куда делись ноги из берлоги – смотрите в нашем выпуске «Гость в студии».