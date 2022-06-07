Самые веселые люди России живут в Киндасово

Киндасовскому мужику медведь голову откусил, а он без головы к жене вернулся. Не верите? И правильно делаете! Эту байку с бородой привезла нам из старинной карельской деревни Светлана Хребтова.

Благодаря проекту, которым она руководит, о местном юморе узнали не только жители Карелии. Название проекта говорит само за себя – «Киндасово – самая веселая деревня России».

А еще в деревне восстанавливают уникальную мельницу на плоту и готовятся к традиционному фестивалю сельского юмора 19 июня.



Почему на празднике будет очень много каши и киселя, и куда делись ноги из берлоги – смотрите в нашем выпуске «Гость в студии».