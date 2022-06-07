07 июня 2022, 18:47
Общество

Самые веселые люди России живут в Киндасово

Светлана Хребтова рассказала о предстоящем сельском празднике

Киндасовскому мужику медведь голову откусил, а он без головы к жене вернулся. Не верите? И правильно делаете! Эту байку с бородой привезла нам из старинной карельской деревни Светлана Хребтова. 

Благодаря проекту, которым она руководит, о местном юморе узнали не только жители Карелии. Название проекта говорит само за себя – «Киндасово – самая веселая деревня России». 

А еще в деревне восстанавливают уникальную мельницу на плоту и готовятся к традиционному фестивалю сельского юмора 19 июня.
 
Почему на празднике будет очень много каши и киселя, и куда делись ноги из берлоги – смотрите в нашем выпуске «Гость в студии».

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Метки: 
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