Благоустройство Спортивного сквера близится к завершению

Победивший по итогам голосования по проекту «Комфортная городская среда» спортивный сквер совсем скоро благоустроят. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский побывал на Ключевой и сообщил, что подрядчик уже расчистил и отсыпал территорию.

Сейчас на площадке ставят скамейки, качели, теннисный стол и 10 спортивных конструкций. До окончания лета сделают новое освещение, высадят кустарники и газон.

Рядом благоустроили двор дома № 4 по улице Антонова. Жильцы объединились в ТОС и привлекают средства по профильной программе республики.

В минувшем году они выиграли полмиллиона рублей, в этом еще миллион. Благодаря этим деньгам установили комплекс для воркаута, цифровые домофоны и электрозамки, камеры видеонаблюдения, выполнили озеленение. Скоро отремонтируют подъезды и установят навигацию.