Выступление Манижи на фестивале в Санкт-Петербурге отменили

В Санкт-Петербурге на 12 и 13 июня запланировано проведение фестиваля STEREOLETO. В программе заявлено выступление 36 певцов и коллективов. Должны была на одной из трех сцен мероприятия выступить Манижа, но ее из списков участников вычеркнули, сообщает ТАСС.

«Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам»,

- говорится в официальной группе мероприятия ВК.

Об этом написала и сама певица на своей странице в соцсети. Она уверяет, что причины ей неизвестны. Фото: istockphoto.