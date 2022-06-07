07 июня 2022, 17:48
Выступление Манижи на фестивале в Санкт-Петербурге отменили
Причина неизвестна
В Санкт-Петербурге на 12 и 13 июня запланировано проведение фестиваля STEREOLETO. В программе заявлено выступление 36 певцов и коллективов. Должны была на одной из трех сцен мероприятия выступить Манижа, но ее из списков участников вычеркнули, сообщает ТАСС.
«Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам»,
- говорится в официальной группе мероприятия ВК.
Об этом написала и сама певица на своей странице в соцсети. Она уверяет, что причины ей неизвестны. Фото: istockphoto.