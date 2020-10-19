Петрозаводские кадеты стали третьими на конкурсе социальной рекламы

Видеоролик карельских юнармейцев «Коля против наркотиков» занял третье место в федеральном этапе конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе», сообщает телеканал «Звезда».

Артем Липовской и Михаил Веко - учащиеся Петрозаводского президентского кадетского училища. Над созданием ролика они трудились ровно месяц. В итоге работа «Коля против наркотиков» заняла почетное третье место в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Авторов проекта отметили почетной грамотой Министерства внутренних дел России. Награждение прошло в Петрозаводском президентском кадетском училище.

Ролик юнармейцев рассказывает про будни обычного подростка Коли. В разных местах - улица, дискотека, такси - он сталкивается с предложением попробовать сигареты, алкоголь и запрещенные вещества. Но на все уловки главный герой отвечает категоричным «Нет». Коля делает выбор в пользу развития, учебы и спорта, понимая, что только чистый разум поможет в достижении всех поставленных целей.

«В первую очередь хочу поздравить Артема и Михаила с заслуженной наградой. Они действительно затронули актуальную для молодежи тему. Познавая окружающий мир, подростки сталкиваются с различными негативными проявлениями в обществе. И это может произойти где угодно – в компании знакомых людей, на улице или в интернете в социальных сетях. Ролик ребят показывает, что искушений в жизни человека много, но надо всегда помнить о своей семье, близких, здоровье и своем будущем»,

- отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Диплом и ценный подарок авторам вручил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Карелия Александр Яцкевич. Он отметил, что впервые в истории конкурса представители Карелии достигли столь значимого результата, и высоко оценил и фильмы патриотической направленности, снятые кадетами за время работы видеостудии Петрозаводского президентского кадетского училища. Их рекомендуют к просмотру всем школьникам Карелии.



Фото с сайта tvzvezda.ru