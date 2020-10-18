Известный экоактивист высказался о ситуации в Сегеже

В Арбитражном суде продолжается рассмотрение иска, который Сегежский ЦБК подал против журналиста Татьяны Смирновой и экоактивиста Натальи Пастушенко. Комбинат требует опубликовать опровержение на материал, написанный Пастушенко и опубликованный в паблике «Отражение. Карелия». А ответчики хотят доказать, что публикация, с одной стороны, просто отражает мнение людей об экологической ситуации в городе бумажников, а с другой стороны – не содержит ложных сведений.

Чтобы подкрепить свою позицию, Смирнова и Пастушенко привлекли свидетеля – депутата Законодательного собрания Андрея Рогалевича. Он как раз представляет в парламенте интересы жителей Сегежского района. Судья Анна Погосян сомневалась, нужно ли допрашивать Андрея Рогалевича. «Депутатская работа – это депутатская работа, о ней речь в статье не шла». Елена Пальцева объяснила: именно он может сказать, является ли статья описанием экологической ситуации в городе, отражает ли она мнение жителей Сегежи.

В итоге суд принял решение выслушать депутата. Тот подтвердил, что материал Натальи Пастушенко во многом отражает настроения местных жителей, в первую очередь относительно событий, произошедших в ноябре 2019 года. Рогалевич вспомнил, что люди действительно испугались и смога, и мертвых птиц, валявшихся на каждом шагу.

– Начали обращения поступать 14-15 ноября. Звонили, писали на электронную почту или в социальных сетях. Не менее трехсот было точно.

Депутат сказал в суде, что горожане однозначно связывали происходящее в работой ЦБК. «Только ленивый не высказался по этому поводу», - отметил свидетель. Рогалевич напомнил, что экологические эксцессы в городе бумажников случались и раньше. Так, в 2016 году местным жителям запретили пользоваться горячей водой – она была отравлена сероводородом.

Обсудили с депутатом и версию о том, что мор птиц был связан с солью, которой посыпают улицы. Андрей Рогалевич сказал, что улицы в Сегеже посыпали песком. Соли в нем, по данным депутата, не было.

Не все показания Рогалевича были в пользу ответчиков. Представитель ЦБК спросил свидетеля, известно ли ему о том, что в Сегеже высокая заболеваемость онкологией – по крайней мере, именно так говорится в материале Натали Пастушенко. Рогалевич ответил отрицательно.

Вторым человеком, которого привлекли ответчики к судебному процессу, стал петрозаводский экоактивист Дмитрий Рыбаков. Он – обладатель звания «Почетный ученый Европы». Его допрашивали не как свидетеля, а как специалиста.

Рыбаков признался, что не имел доступа к исследованиям, которые проводились в Сегеже, и черпал информацию из СМИ. Однако он анализировал данные об аналогичных событиях в России и за рубежом. Так, желтый снег, похожий на сегежский, однажды наблюдался на Украине, и в нем выявили повышенное содержание железа. Юрист Елена Пальцева спросила, могут ли такой эффект давать сульфаты (один из видов выбросов с ЦБК); Дмитрий Рыбаков сказал, что подтвердить этого не может.

Что касается голубей, Рыбаков отметил, что загрязнение окружающей среды может стать причиной гибели птиц. Правда, он отметил, что орнитологом не является.

Еще один тезис, который хочет оспорить ЦБК, – это то, что работа комбината повлияла на заболеваемость коронавирусом. Ответчикам повезло: буквально за несколько дней до заседания специалист института им. Гамалеи заявил, что загрязнение воздуха прямо сказывается на распространении инфекции и на протекание болезни у пациента. По словам Дмитрия Рыбакова, к аналогичным выводам пришли ученые из США, Италии и Испании.

Далее Дмитрий Рыбаков озвучил в суде данные из государственного доклада о состоянии окружающей среды в 2019 году.

Эколог сказал, что конкретно про Сегежский комбинат в документе не говорится, однако есть интересный факт: в Сегежском районе фиксируется вредных выбросов больше, чем в Кондопожском и Питкярантском вместе взятых. Услышав это, представитель комбината неодобрительно покрутил головой.

Дмитрий Рыбаков ответил, что в Сегеже, вообще, особая ситуация: огромный комбинат находится прямо в городской черте, и все выбросы летят прямо на жилые дома. Более того, и ветры дуют так, что чад от комбината попадает прямиком в город.

– Чем больше выбросов, тем, мы полагаем, выше смертность от болезней систем кровообращения. Это влияет на общие показатели смертности, – сказал Рыбаков. Далее он сделал неожиданное заявление, что загрязнение воздуха может влиять и на статистику убийств и самоубийств, но этот вопрос до конца не изучен.

Эколог считает, что данных о происходящем недостаточно.

– Мы говорим о статистической зависимости, но важно привлечь к исследованиям и специалистов других областей. В частности, медиков. Они могли бы на определенных группах населения показать, каким образом те или иные загрязнители влияют на здоровье. В любом случае эти исследования будут продолжены, – сказал экоактивист.

Суд по иску ЦБК тоже будет продолжен. В ближайшее время суду предстоит решить, нужна ли в этом деле экспертиза текста. Ответчики – Татьяна Смирнова и Наталья Пастушенко – полагают, что она ни к чему. ЦБК придерживается другой точки зрения. Следующее заседание назначено на конце октября.