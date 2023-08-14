Петрозаводск стал самым популярным северным городом среди туристов

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных среди туристов направлений на севере России. Возглавляет этот список Петрозаводск, на наш город приходится 22% всех северных бронирований.

Путешественники обычно приезжают в столицу Карелии на три дня. Сутки в нашем городе обходятся туристам, в среднем, в 4031 рубль.

В десятку популярных северных направлений также вошел Олонец, расположившийся на шестом месте. Отдых там дороже - 5445 рублей за ночь.

Также в рейтинг попали такие направления, как Мурманск, Кировск, Териберка, Новый Урегной. // Фото «Петрозаводск говорит»