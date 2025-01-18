18 января 2025, 17:31
Петрозаводск побил 86-летний температурный рекорд
Рекорд 1939 года: в Карелии зафиксировали +3,6 градуса
В Петрозаводске установлен новый температурный рекорд, который продержался без изменений целых 86 лет. Об этом рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».
Метеорологи сообщили, что 18 января 1939 года температура воздуха достигла отметки +3,5 градусов. Однако в текущем году на метеостанции города зафиксировали +3,6 градусов, что превзошло предыдущее значение.
Метеорологи отмечают, что такие аномальные погодные явления в январе для Карелии редкость. Прогнозы показывают, что теплая погода может продлиться еще несколько дней. // фото: «Погода Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте