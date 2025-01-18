Петрозаводск побил 86-летний температурный рекорд

В Петрозаводске установлен новый температурный рекорд, который продержался без изменений целых 86 лет. Об этом рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Метеорологи сообщили, что 18 января 1939 года температура воздуха достигла отметки +3,5 градусов. Однако в текущем году на метеостанции города зафиксировали +3,6 градусов, что превзошло предыдущее значение.

Метеорологи отмечают, что такие аномальные погодные явления в январе для Карелии редкость. Прогнозы показывают, что теплая погода может продлиться еще несколько дней. // фото: «Погода Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте