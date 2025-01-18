Днем плюс, а ночью - минус, такая погода будет завтра

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер ожидается западный и северо-западный умеренный, сообщили в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов, днем будет -4, +1 градус.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер задует западный и северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается -3, -5 градусов, днем будет 0, -2 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: «Петрозаводск говорит»