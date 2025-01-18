Непогода надвигается на Карелию: людям рекомендуют быть осторожными

Жителей Карелии предупредили о надвигающейся непогоде, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Как уточнили в Карельском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ночь на 19 января в некоторых районах республики ожидается усиление западного и северо-западного ветра. Его порывы могут достигать скорости 15–18 м/с.

Под угрозой неблагоприятных погодных условий находится и Петрозаводский городской округ, где сильный ветер может привести к различным последствиям.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности: по возможности избегать прогулок на улице, убрать с балконов и придомовых территорий легкие предметы, которые может унести ветер, а также быть внимательными вблизи деревьев и рекламных конструкций. // фото: unsplash.com