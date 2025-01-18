Плюсовые температуры сохранятся сегодня в Карелии

Сегодня, 18 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха +2, +4°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха -1, +4°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3+3, облачно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже -1+3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале 0+3, облачно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»