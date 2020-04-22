Петрозаводчанке неделю отказывались делать операцию на сломанной руке

Жительнице карельской столицы Марии (имя изменено) неделю пришлось ждать операции на сломанной руке в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска. Причиной послужила поездка ее мужа и сына в Финляндию. Несмотря на то, что на момент поступления в больницу супруг с ребенком уже две недели были дома, Марии заявили, что без результата анализа на коронавирус операции не будет. Все это время рука женщины (кстати, мамы четверых детей) была просто подвешена на косынку.

– Хирург мне сразу сказал, что никакой гипс в моем случае не поможет. Перелом сложный, со смещением, нужна операция. При поступлении задавали вопросы, в том числе о заграничных поездках. Я рассказала, что муж был в Финляндии, но мы уже отсидели в карантине две недели. Важный момент: в поликлинике по месту жительства терапевт мне еще до перелома сказала, что карантин снят! Душа моя была спокойна. Меня определили в общую палату,

– рассказала Мария.

Как раз в это время карантинные меры ввели по всей стране. После этого сотрудники больницы перевели Марию из общей палаты в отделение обсервации и взяли мазок на коронавирус, предупредив, что операция переносится. В ее новой палате с окна была снята ручка, а вентиляция – заклеена пакетом.

Мария рассказывает, что на нее еще и «наехали» из-за того, что она поступила в больницу без доказательств того, что она не «коронавирусная». Сказали, дескать, надо было сделать мазок за то время, что сидела на карантине. Женщина уверяет, что, заболев ОРВИ, в поликлинике просила медиков взять анализ на коронавирус, но ей отказали. И действительно, наш портал писал о том, что раньше мазки брали только у тех, кто вернулся из-за границы, но не у членов их семей. Стоит отметить, что вернувшиеся из Финляндии муж и сын Марии так и не дождались врачей, которые должны были сделать тесты: в течение 14 дней они так и не пришли. Но срок-то положенный вся семья дома отсидела, о каком подозрении на коронавирус может идти речь?

– Изначально, услышав о поездке, мне заявили, что отправят меня домой. Я сказала, что со сломанной рукой никуда не пойду, и надо мной «сжалились». Поступила я в ночь со вторника на среду. Мазок взяли в четверг и сказали, что ответ будет через день. Но в пятницу результат не был готов. На выходных, конечно, его тоже не было. Никого не интересовало, что 14 дней с момента возвращения мужа и ребенка давным-давно закончились. Результат на коронавирус пришел в понедельник, отрицательный. Операцию мне сделали только в среду – через неделю после поступления,

– вспоминает женщина.

Признаков заболевания – коронавирусной инфекции либо какой-то другой – у петрозаводчанки не было. Температура нормальная. Беспокоили только страдания из-за сломанной кости. Все это время Марии давали обезболивающие таблетки:

– Хочу подчеркнуть, что у меня нет никаких претензий к персоналу больницы – врачам, медсестрам. Людям, которые там работают, нужно ставить памятник при жизни. Уверена, они понимали всю абсурдность ситуации, но, очевидно, следовали какой-то инструкции. Видимо, руководство решило перестраховаться. А ведь у меня из-за этого рука могла неправильно срастись.

От подробностей, которые рассказывает женщина, становится дурно. Окно в ее палате открыть было невозможно – ручку с него заботливо сняли. Проветривать палату ни разу никто не приходил. Дверь в коридор Мария открывала, только когда необходимо было выйти (единственный вид проветривания). Вентиляция в палате заклеена. Чем она дышала в течение недели, сложно даже представить. Хорошо, что была одна в четырехместной палате.

Маску как один раз дали, при поступлении, так ни разу не меняли. Получается, маска считалась «действительной» в течение двух недель: неделю до операции и неделю – после. Еду приносили в одноразовой посуде, с одноразовой ложкой.

– У меня ощущение, что я вернулась из тюрьмы,

– признается Мария.

Мы попросили прокомментировать ситуацию исполняющую обязанности главного врача БСМП Наталью Алонцеву.

– Мои доктора и медсестры сделали все так, как должны были. Карантин у мужа пациентки действительно закончился на момент поступления в больницу. Но сама женщина в это время находилась на больничном с ОРВИ и не должна была покидать квартиру. А она покинула и сломала руку. В результате поступления в больницу такого пациента под угрозу заражения был поставлен весь медперсонал больницы. У пациентки были взяты все необходимые анализы, которые были выполнены в положенные временные рамки. И, на мой взгляд, человек должен быть благодарен за качественно выполненную операцию.

По поводу того, что пациентка находилась в непроветриваемом помещении. У нас общебольничная вентиляционная система, то есть одна на всю больницу. В палатах, где люди изолированы, вентиляция закрывается, чтобы ни к ним, ни от них никакой вирус не мог проникнуть. Ну а маску женщине дали на время поступления через приемный покой, в дальнейшем ей она не была нужна, поскольку она находилась одна в палате,

– рассказала порталу «Петрозаводск говорит» Наталья Николаевна.

В этой истории, как и в любой другой, у каждого своя правда. Больше всего лично меня в ней удивляет то, что ни у кого в семье Марии в течение 14 дней не взяли мазков на коронавирус. Даже несмотря на то, что женщина заболела ОРВИ, сидя в карантине с мужем и сыном, вернувшимися из Финляндии. А ведь признаки ОРВИ и коронавируса на начальном этапе примерно одинаковые.

Недавно портал «Петрозаводск говорит» рассказывал о нашей коллеге Ольге Рыбаковой, которая тоже вернулась из Суоми и вынуждена была сесть в карантин. Так вот, ей позвонили из поликлиники через неделю (!) после этого и сказали, что ее муж должен переехать жить к пожилому отцу по прописке. Кстати, район, в котором живут Мария и Ольга, один и тот же – Кукковка…

В прошлом году мы писали о другом случае в БСМП, когда у пожилой женщины в ноге развалился поставленный после операции фиксатор, но исправлять что-либо до вмешательства СМИ врачи отказывались.

Валентина Платонова

Фото предоставлено Марией