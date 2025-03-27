Петрозаводчанка заплатила за проезд в автобусе в несколько раз больше

Петрозаводчанка заплатила за проезд в городском автобусе в разы больше.

Женщина возвращалась с работы вечером на маршрутке №28. Свою поездку она оплатила банковской картой. Когда она уже вышла из маршрутки, то обнаружила, что с ее карты списали 170 рублей. Своим недовольством женщина поделилась в паблике «Подслушано в Птз».

«Какая наглость, воровать у людей деньги - просто ужас. Такой неприятный осадок остался...».

Ранее у одной петрозаводчанки списали за поездку больше 5000 рублей.

В тот раз перевозчик вернул ей деньги. В другой раз у жительницы столицы Карелии списали за поездку вместо 50 рублей 520.