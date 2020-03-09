Петрозаводчанка чудом успела выскочить из-под колес автомобиля

Вечером 7 марта в центре Петрозаводска, неподалеку от Гоголевского моста, женщина едва сумела выскочить из-под колес автомобиля. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль, двигавшийся в одном направлении, пешехода пропустил, но из-за поворота на встречную полосу и переход вылетели еще две машины. Пешеход в последний момент сумела отскочить от первого автомобиля, иначе серьезное ДТП было бы неминуемо: машины двигались на большой скорости.

Напомним также, 8 марта женщина пострадала в ДТП на перекрестке улицы Олонецкая и переулка Ватутина.