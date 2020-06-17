Петрозаводчанина обворовали на работе

28-летний петрозаводчанин лишился перфоратора и шлифовальной машинки, которые оставил на ремонтируемом объекте. Ущерб составил 23 тысячи рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Стражи порядка установили подозреваемого. Выяснилось, что 42-летний мужчина проник в помещение через черный ход. Поскольку на объекте работали разные бригады, то незнакомца приняли за одного из работников. Непрошенный гость забрал электроинструмент, а после сбыл.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.