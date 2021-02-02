02 февраля 2021, 14:00
Происшествия

Петрозаводчанин установил в квартире видеокамеру и попал под суд

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы

32-летний петрозаводчанин обвиняется в причастности к незаконному обороту технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, мужчина, работая техником-монтажником, не имея специальной лицензии, за вознаграждение в 15 000 рублей, полученное от другого жителя Петрозаводска, в августе 2020 года изготовил для него и установил в коридоре его квартиры видеокамеру и микрофон, вмонтированные в датчик пожарной сигнализации.

В ходе расследования возбужденного уголовного дела, обвиняемый полностью признал свою вину и пояснил, что не знал о том, что запрещено устанавливать оборудование для видео- и аудионаблюдения, камуфлируя под предметы иного функционального назначения.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта specsmol.ru

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