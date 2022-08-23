Петрозаводчанин похитил наушники стоимостью 11 тысяч рублей

Полицейскими республики раскрыто несколько имущественных преступлений, рассказали в пресс-службе МВД Карелии. Так, в Петрозаводске работники крупного торгового центра обнаружили факт хищения беспроводных наушников стоимостью более 11 000 рублей, просмотрев запись камеры видеонаблюдения. Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 39-летний горожанин, который к тому времени успел сбыть украденное.

В Пудоже продавцы пытались остановить 18-летнего парня, который не желал оплачивать бутылку вина и четыре упаковки кальмаров. Злоумышленнику удалось убежать. Однако сотрудники уголовного розыска обнаружили его местонахождение. Теперь он будет отвечать перед законом по статье 161 УК РФ «Грабеж».

В Костомукше 42-летний местный житель пытался похитить из магазина три плитки шоколада стоимостью 900 рублей. Его действия были пресечены работниками заведения. Так как ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение, теперь он ответит перед законом в рамках уголовного законодательства – за попытку кражи.