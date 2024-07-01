Петрозаводчанин перевел мошенникам почти 5 миллионов рублей

Миллионные потери понес 55-летний житель Петрозаводска, который решил стать инвестором. Заработать на купле и продаже ценных бумаг ему предложили мошенники, сообщили в МВД Карелии.

Горожанину в июне этого года позвонил якобы представитель крупной инвесткомпании. Потом в мессенджере мужчина общался с «брокером» Святославом. Тот убедил его, что может помочь получить прибыль на европейской бирже.

Ранее горожанин уже занимался инвестициями, знал о схемах обмана, но его ничего не насторожило. Он под руководством «брокера» переводил свои сбережения на принадлежавшие Ивану, Максиму и другим неустановленным лицам счета.

Когда больше миллиона рублей личных накоплений закончились, мужчина стал оформлять кредиты– все деньги тем же способом отправил неизвестным.

Доходы от инвестирования будто бы росли. В онлайн-кошельке горожанин видел более семи миллионов рублей. Но когда он попытался вывести прибыль, оказалось, что деньги можно получить только с помощью специальной доставки почти за миллион рублей.

Петрозаводчанин проверил условия доставки и заподозрил неладное, а потом понял, что его обманули.

Мошенники разворачивали преступную схему больше двух недель. За это время мужчина совершил 170 несуществующих сделок. Общий ущерб составил 4 830 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. // фото: pixabay.com