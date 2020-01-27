Петрозаводчанин обокрал мужчину, с которым познакомился в баре

В полицию Петрозаводска обратился 30-летний житель Прионежского района. Мужчина рассказал, что его обокрали. Полицейские разобрались в ситуации, сообщает пресс-служба МВД.

Пострадавший рассказал, что некоторое время назад в одном из ночных баров города распивал спиртное со случайным знакомым. Спустя некоторое время новый друг пригласил его в гости. Беседа под спиртное затянулась допоздна, и гость уснул в квартире петрозаводчанина. Ночью хозяин квартиры решил проверить карманы приятеля. В куртке он обнаружил 11 000 рублей и похитил их. Владелец имущества заметил неладное и пустился в погоню, но не смог догнать вора. Поэтому, вернувшись в чужую квартиру, вызвал наряд полиции. Той ночью подозреваемый так и не вернулся домой.

Установив местонахождение 37-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска, оперативники узнали, что тот успел потратить похищенное на развлечения с другими людьми. Возбуждено уголовное дело.