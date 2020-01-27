Мужчина попался на краже в сетевом магазине в Сегеже

Сотрудники вневедомственной охраны задержали совершившего кражу мужчину, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В Сегеже 26 января в 16:16 работники сетевого магазина на Бульваре Советов нажали тревожную кнопку. Наряд вневедомственной охраны незамедлительно выдвинулся на охраняемый объект. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из посетителей попытался украсть товар на общую сумму более 4300 рублей.

31-летний житель Сегежи был задержан и передан сотрудникам органов внутренних дел.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.