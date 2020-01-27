Данные дисконтной карты вывели полицию на магазинного вора

Неизвестный ночью вынес из крупного сетевого магазина в Петрозаводске фонарь, зарядное устройство с аккумуляторными батареями и карту памяти. Ущерб составил 2 700 рублей, рассказали в МВД.

Посетитель забрал со стеллажа понравившийся товар и спрятал в сумку. Затем выбрал что-то из недорогих продуктов и направился к кассе, где расплатился, воспользовавшись картой скидок магазина.

Как рассказали в МВД, подозреваемого отыскали с помощью данных, которые он оставил в анкете на получение карты. 31-летний петрозаводчанин сознался. В беседе с полицией он пояснил, что оставил похищенные вещи у себя.