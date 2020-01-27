27 января 2020, 13:19
Происшествия

Данные дисконтной карты вывели полицию на магазинного вора

Ущерб от кражи фонаря, зарядного устройства с аккумуляторными батареями и карты памяти превысил две тысячи рублей

Неизвестный ночью вынес из крупного сетевого магазина в Петрозаводске фонарь, зарядное устройство с аккумуляторными батареями и карту памяти. Ущерб составил 2 700 рублей, рассказали в МВД.

Посетитель забрал со стеллажа понравившийся товар и спрятал в сумку. Затем выбрал что-то из недорогих продуктов и направился к кассе, где расплатился, воспользовавшись картой скидок магазина.

Как рассказали в МВД, подозреваемого отыскали с помощью данных, которые он оставил в анкете на получение карты. 31-летний петрозаводчанин сознался. В беседе с полицией  он пояснил, что оставил похищенные вещи у себя.

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Метки: 
Кража
новости петрозаводска
Полиция
дисконтная карта
магазин