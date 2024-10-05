Петрозаводчане смогут на поезде доехать до Калининграда

Жители Карелии смогут добраться до новогоднего Калининграда. В декабре из Петрозаводска в город на Балтике можно будет добраться поездом. На изменения в железнодорожном расписании обратил внимание паблик «Петрозаводск транспортный – все расписания».

С 15 декабря введут новый скорый поезд № 69/70 сообщением «Мурманск – Псков», следующий через Чудово - Великий Новгород. В Петербург поезд заглядывать не будет. Поезд будет ходить три раза в неделю.

В состав этого нового поезда включат прямой прицепной купейный вагон сообщением «Мурманск – Калининград». На одной из станций вагон будет перецепляться к скорому поезду № 79/80 «Санкт-Петербург – Калининград». Стоимость проезда в вагоне от Петрозаводска до Калининграда в декабре будет начинаться от 5600 руб.

На сайте РЖД мы нашли билеты на поезд из Петрозаводска в Калининград на 23 декабря. В купейном вагоне всего 31 место. Цена за верхнюю полку - 5607, нижнюю - 6951. В пути пассажиры проведут сутки и еще почти десять часов. // фото «Петрозаводск говорит»