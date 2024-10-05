Случаи острой кишечной инфекции выявлены в детсаду

Случаи острой кишечной инфекции выявлены у детей в детском саду №18 в Сегеже. В связи с этим с понедельника корпус №1 будет закрыт, там проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия.

«Детский сад будет открыт после проведения всех необходимых санитарных мероприятий»,

- сообщила администрация дошкольного учреждения.

Родителей попросили смотреть за состоянием детей и при признаках недомогания вызывать врача. // фото unsplash.com/ Sandy Millar