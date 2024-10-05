05 октября 2024, 15:14
Случаи острой кишечной инфекции выявлены в детсаду
Один корпус дошкольного учреждения временно закроют с 7 октября
Случаи острой кишечной инфекции выявлены у детей в детском саду №18 в Сегеже. В связи с этим с понедельника корпус №1 будет закрыт, там проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия.
«Детский сад будет открыт после проведения всех необходимых санитарных мероприятий»,
- сообщила администрация дошкольного учреждения.
Родителей попросили смотреть за состоянием детей и при признаках недомогания вызывать врача. // фото unsplash.com/ Sandy Millar