05 октября 2024, 15:14
Общество

Случаи острой кишечной инфекции выявлены в детсаду

Один корпус дошкольного учреждения временно закроют с 7 октября

Случаи острой кишечной инфекции выявлены у детей в детском саду №18 в Сегеже. В связи с этим с понедельника корпус №1 будет закрыт, там проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия.

«Детский сад будет открыт после проведения всех необходимых санитарных мероприятий»,

- сообщила администрация дошкольного учреждения.

Родителей попросили смотреть за состоянием детей и при признаках недомогания вызывать врача. // фото unsplash.com/ Sandy Millar

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Метки: 
новости Карелии
Сегежа
детский сад
острая кишечная инфекция