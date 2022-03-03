Петрозаводчане покорили танцпол на «Кубке Латинского Квартала»

Петрозаводчане взяли золото и бронзу «Кубка Латинского Квартала» в Москве. В копилке спортсменом городского танцевального клуба «Ритм» - пять золотых и две бронзовых медали. Турнир собрал более тысячи пар со всей России.

Карельские танцоры Алексей Майоров и Вера Маркова трижды стали победителями в европейской программе, сообщили в пресс-службе мэрии. Еще одна наивысшая награда у пары Леонида Пахомова и Арины Гулиевой в европейской программе.

Пара Даниила Никитина и Миланы Хайгонен победила в европейской программе и стала третьей в латиноамериканской. Бронзовую медаль выиграли танцоры Глеб Кузин и Надежда Люббе. Также в числе лучших на всероссийских соревнованиях оказались Всеволод Клименок и Анастасия Редькина. (фото vk.com)