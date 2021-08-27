27 августа 2021, 12:48
Петрозаводчане одержали первые победы на Спартакиаде в Череповце
Девушки из столицы Карелии завоевали две золотые медали в легкой атлетике
Сегодня в Череповце стартовала VIII летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России. На соревнования съехались более 500 спортсменов из 13 городов.
Как сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия», первый же день Спартакиады принес три медали сборной Петрозаводска. Легкоатлетка Дарья Астахова завоевала золото в прыжках в высоту, показав результат 170 сантиметров. Алина Путилина стала серебряным призером, взяв высоту 165 сантиметров.
Петрозаводчанка Алиса Леппянен показала лучший результат в беге на 400 метров.
Петрозаводск на соревнованиях представляют 55 спортсменов и тренеров. Наши ребята будут защищать честь республики в четырех видах спорта - баскетболе, волейболе, легкой атлетике и шахматах. Фото источника