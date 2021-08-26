Петрозаводчан зовут на открытую тренировку по боксу под открытым небом

В пятницу, 27 августа, Петрозаводск открытой тренировкой отметит международный День бокса. Принять участие в активности на свежем воздухе приглашают всех желающих.

Тренировка намечена на 17:00. Участники соберутся на спортивной площадке рядом с Домом бокса в районе дома № 38-а на улице Шотмана, рассказали в мэрии. Также запланированы показательные спарринги, мастер-классы и встреча с ветеранами.

Обычно праздник отмечают 22 июля, но в этом году в международной ассоциации бокса (AIBA) было решено дату перенести. Число выбрано не случайно, так как в эти сроки подходил к концу первый чемпионат мира по боксу. Его проводили с 17 по 30 августа 1974 года. (фото AberroCreative, pixabay.com)