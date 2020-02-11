Петрозаводчане могут остаться без популярного поезда в Крым

Ежегодный летний поезд «Мурманск- Симферополь», на котором многие жители Карелии добирались до Черного моря, может оказаться не доступен с выездом из Петрозаводска, сообщает сайт «Крым Транспорт».

На нем опубликован предположительный маршрут, который с лета этого года будет введен для курсирования между Мурманском и Симферополем. Петрозаводска в качестве остановки там нет.

Поезд, не доезжая Петрозаводска, свернет в Архангельскую область и по пути минует также Санкт-Петербург и Москву. Поездка из Мурманска до конечной станции займет трое суток.