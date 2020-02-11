11 февраля 2020, 17:49
Петрозаводчане могут остаться без популярного поезда в Крым
Маршрут поезда «Мурманск-Симферополь» этим летом разработан без учета остановки в столице Карелии
Ежегодный летний поезд «Мурманск- Симферополь», на котором многие жители Карелии добирались до Черного моря, может оказаться не доступен с выездом из Петрозаводска, сообщает сайт «Крым Транспорт».
На нем опубликован предположительный маршрут, который с лета этого года будет введен для курсирования между Мурманском и Симферополем. Петрозаводска в качестве остановки там нет.
Поезд, не доезжая Петрозаводска, свернет в Архангельскую область и по пути минует также Санкт-Петербург и Москву. Поездка из Мурманска до конечной станции займет трое суток.